Turismo tra i settori più a rischio tasso di default oltre il 4% ma è destinato a crescere L’analisi del Crif

(Di lunedì 19 agosto 2024) Con l’arrivo di agosto, la stagione estiva entra nel vivo per le imprese del, settore molto importante per l’economia italiana e che comprende ristorazione, bar, strutture alberghiere e agenzie di viaggio. A partire dalla fine del 2022 ildidel settore si è mantenuto stabile intorno al 4%, evidenziando unasità del comparto superiore rispetto alla media delle società di capitali italiane. In, gli importi dei finanziamenti erogati alle imprese del settore sono in lieve contrazione, mentre sul fronte dei pagamenti commerciali sale il numero delle imprese che pagano con grave ritardo. Queste alcune delle principali evidenze emerse da uno studio condotto dasul settore, che conta, in Italia,400 mila imprese, suddivise tra agenzie di viaggio (circa 12.300 aziende), ristoranti e bar (circa 321.400 aziende) e alberghi (66.600 aziende).