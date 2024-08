TS – Vogliamo tenere tutti i giocatori importanti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

LECCE – "Quanto è concreto il rischio di perdere Koopmeiners e Lookman? Siamo molto tranquilli perché la nostra idea, condivisa da, allenatore società e proprietà, era di non far partire questiper noi ritenuti molto, protagonisti di un'annata straordinaria. Per la prima volta nella storia. Come società abbiamo sempre rispettatoi nostri impegni e obblighi. Con grandissima serenità non vediamo l'ora che finisca questo calciomercato che ci ha riservato qualche sfortuna come l'infortunio di Scamacca". Ai microfoni di Sky Sport, l'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi spegne le voci di mercato riguardo ai due calciatori, grandi protagonisti della scorsa stagione, rispettivamente nel mirino di Juventus e Paris Saint-Germain.