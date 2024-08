Tromba d' aria all' Isola Rossa in fuga da spiagge nord Sardegna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nessun ferito, ma solo attimi di paura questa mattina per gli abitanti e i turisti presenti all', località balneare nel Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, quando unad'ha spazzato via oggetti e vegetazione e provocato il fuggi fuggi dallelimitrofe. Il fenomeno atmosferico ha generato disagi anche nel vicino comune di Badesi. Al momento non si registrano danni ingenti, ma solo detriti sparsi nelle campagne. L'episodio ha creato molta curiosità tra i presenti che hanno assistito allo spettacolo della natura sotto un cielo plumbeo. Diverse le foto e i video postati sui social network.