Tragedia sul Mortirolo | trovato il corpo di un anziano di 77 anni

(Di lunedì 19 agosto 2024) Mazzo di Valtellina, 19 agosto 2024 –in montagna: un uomo di 77è statomorto nella zona del, cima resa famosa dai numerosi passaggi della comitiva rosa all’interno di tappe in quota del Giro d’Italia. L’allarme è scattato verso l’ora di pranzo, intorno alle 13. Sul posto – a quanto pare un’area in terreno piuttosto impervio – si sono recati i carabinieri di Tirano e i volontari del soccorso alpino. Si è alzato in volo anche l’elicottero, date le caratteristiche del territorio dove si trovava l’uomo. Tutto, però, si è rivelato inutile. L’– molto probabilmente precipitato durante un’escursione – sarebbe morto sul colpo. Ai carabinieri toccherà ora ricostruire la dinamica dell’incidente e accertarne le cause.