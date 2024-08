Traffico Roma del 19-08-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione Nessuna novità per quanto riguarda ildella capitale si circola senza problemi sia sul raccordo anulare che lungo la rete viaria del centro città rimane chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo in viale Castrense verso San Giovanni fino al prossimo 2 settembre altri cantieri su via del Foro Italico con un restringimento di carreggiata via Salaria viale di Tor di Quinto su entrambe le carreggiate mi ricordo infine lavori sulla metro a chiusa fino al 25 agosto nella tratta termini Battistini nelle due direzioni con attivato un servizio bus sostitutivo per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità