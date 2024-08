Traffico Roma del 19-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione si viaggia senza problemi lungo la rete viaria della capitale sempre chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni la riapertura prevista per il prossimo 2 settembre fino a fine agosto interrotto per lavori il servizio della linea fl4 tra Ciampino Albano Frascati e Velletri Dove sono state attivate delle linee bus sostitutive infine è ancora sospesa dal 17 agosto per allagamento della sede ferroviaria la lineaSan Pietro Vigna Clara per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ