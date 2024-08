Traffico Roma del 19-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto sempre scorrevole alla circolazione lungo la rete viaria della capitale ancora chiusa per lavori la tangenziale est tra l’uscita Verano San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovanni la riapertura prevista per il prossimo 2 settembre proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe i sensi di marcia in fila per il trasporto pubblico chiusa la metro a fino al 25 agosto nella tratta termini Battistini nelle due direzioni attivato un servizio bus sostitutivo servizio regolare nel tratto termini Anagnina per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità