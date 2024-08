Traffico Roma del 19-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) LuceverdeUn saluto dalla redazione resta chiuso per un incidente il tratto di via Trionfale tra via di Casal del Marmo e via Giuseppe Baretti In entrambe le direzioninel complesso scorrevole sulla restante rete viaria della capitale proseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto possibile la stazione di rallentamenti In entrambe le direzioni uno sguardo al trasporto pubblico servizio tram 14 sostituito da bus nella tratta a Largo Preneste Viale Togliatti per genti lavori di potatura ricordiamo in chiusura l’allerta meteo gialla per piogge sparse su parte della regione maggiori informazioni su queste altre notizie sono disponibili sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità