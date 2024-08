Torna il rischio di guerra civile in Libia

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 19 agosto 2024) Stando a salire la tensione in. Nei giorni scorsi, le truppe del generale Khalifa Haftar hanno avviato una mobilitazione nella parte sudoccidentale del Paese, ufficialmente per “proteggere i confini e rafforzare la sicurezza nazionale”. Una circostanza, questa, che ha messo in allarme il governo di Tripoli.