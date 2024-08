Torino 81enne spara ad anziana coetanea e si suicida

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 agosto 2024) La donna, che non è chiaro se sia la moglie o la ex dell'uomo, è grave Un uomo di 81 anni hato a un'e poi ha rivolto l'arma verso se stesso e si èto. E' accaduto questa mattina davanti al Comune di Collegno, in provincia di. La donna, ferita da