Tony Hadley martedì 20 agosto a Lignano Sabbiadoro

(Di lunedì 19 agosto 2024) AlSunset Festival scocca l’ora di. Considerato una delle voci pop migliori al mondo, ex leader degli Spandau Ballet e icona new romantic mondiale, sarà in concerto domani,all’Arena Alpe Adria di, accompagnato sul palco dalla fedele The Fabolous TH Band. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket e lo saranno anche alla biglietteria del concerto, dalle 18.30. Porte aperte alle 19.30 e inizio concerto alle 21.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it., una delle voci maschili più rinomate al mondo torna in Italia nel 2024 con un nuovo tour, accompagnato dalla Fabolous TH Band e un nuovo album uscito ad aprile.