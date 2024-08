Terrore a San Candido Bolzano la ricostruzione | dalla sparatoria sulle scale all’irruzione del Gis

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) San), 19 agosto 2024 - Una notte e un giorno diquelli vissuti tra sabato e domenica a San), dove l’ex guardia giurata Ewald Kuehbacher ha ucciso il padre 90enne e Waltraud Jud, sua vicina di casa. Ecco ladi un sabato e domenica di follia nelle parole di Raffaele Rivola, comandante provinciale dei carabinieri diche questa mattina ha ricostruito l’episodio nella conferenza stampa con la pm che segue il caso. Chi sono i carabinieri del Gis intervenuti a San: dall’antiterrorismo all’anticrimine “La prima chiamata per una fuga di gas” "In un primo momento siamo intervenuti per una fuga di gas”, ha svelato il comandante. “Erano già intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari. Subito dopo ci sono state altre chiamate relative a colpi di arma da fuoco”.