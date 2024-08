Terremoto! Scossa di magnitudo 5 1 La terra trema ancora

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Undipreliminare di 5.1 ha scosso alcune zone a nord-est di Tokyo. Lo ha comunicato l'agenzia meteorologica giapponese, sottolineando che non è stato diramato alcun avviso di allerta tsunami. Ildelle 00:50 ora locale, verificatosi nella prefettura settentrionale di Ibaraki, ha raggiunto5 inferiore alla scala sismica giapponese di 7 a Hitachi e ha registrato4 nella vicina Takahagi. La polizia locale ha dichiarato che non ci sono state segnalazioni immediate di feriti nella prefettura. Il sisma non ha avuto conseguenze importanti sulla centrale nucleare Tokai n. 2 nella prefettura, ha affermato il gestore del sito.