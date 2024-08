Tennis | Torneo Cleveland Bronzetti fuori al primo turno

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Neldi avvicinamento agli Us Open, l'azzurra sconfitta dall'olandese Rus(STATI UNITI) - Si ferma alil cammino di Luciaal Nautica Entertainment Complex di, sede del "in the Land powered by Rocket Mortgage, Wta 250 sul duro (SportMaster) giunt