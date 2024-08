Tamberi il calcolo renale e le fake news sulla dieta | Cavolate

Leggi tutta la notizia su seriea24

Gianmarco è ancora alle prese con il calcolo renale che ha condizionato la sua avventura alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione mondiale di salito in alto, con un post su Instagram, fa il punto sulle sue condizioni di salute e smentisce le voci relative ad un regime alimentare 'estremo' che prevederebbe solo un un bicchiere d'acqua al giorno. "Buona domenica amici, spero stiate bene. Io fortunatamente sono diversi giorni che grazie ai medicinali che sto prendendo non ho più avuto ne dolori particolari ne coliche. Il calcolo è ancora presente ma i dottori dicono che dovrebbe essere in dirittura d'arrivo per essere espulso. Mi hanno consigliato di fare attività fisica per facilitare questo processo e quindi sono tornato ad allenarmi con la speranza di poter fare anche quelle gare che avevamo confermato già prima delle Olimpiadi", scrive il 32enne.