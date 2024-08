Svuotare le carceri? No costruiamole

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ogni volta la stessa storia: si vuol rimediare al sovraffollamento liberando delinquenti. Ma non ha mai funzionato: le celle si sono di nuovo riempite in pochissimo tempo. Mentre i cittadini subivano i colpi dei criminali tornati uccel di bosco. Carlo Nordio non faccia questo errore.