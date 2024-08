Stava demolendo una tettoia le cade in testa | 45enne in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 18'20 di oggi 19 agosto sono intervenuti nel comune di Contrada in via Starze per soccorrere una donna la quale intenta in lavori di demolizione di unain cemento, è stata investita dal crollo di parte della stessa. La quarantacinquenne è stata liberata e i sanitari del 118 intervenuti dopo averla stabilizzata la trasportavano presso l'Moscati di Avellino per essere sottoposta a cure mediche. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Forino per gli accertamenti del caso.