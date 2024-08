Stagione estiva 2024 agli sgoccioli | consigli pratici per la domanda di Naspi

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 19 agosto 2024) La fine dell’estate coincide per molti con la scadenza del contratto a termine stagionale nei settori del turismo, ristorazione e alberghiero: ecco allora che subentra la possibilità di andare in disoccupazione con.In questi casi è bene sapere che l’Inps garantisce un sostegno economico – la nuova assicurazione sociale per l’impiego – nelle ipotesi di perdita involontaria dell’occupazione quali possono essere gli eventi di interruzione dei contratti a tempo determinato per scadenza del termine.Per evitare di trovarsi impreparati nel momento di chiedere all’Inps l’indennità di disoccupazioneecco iutili.