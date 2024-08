Sharon Verzeni uccisa a coltellate ci sono 20 persone che non sono state ancora identificate

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2024) I carabinieri stanno lavorando per identificare 20che si trovavano nella zona doveè statala notte del 30 luglio. Si tratta soprattutto di uomini che giravano a piedi o in bici per via Castegnate a Terno d'Isola (Bergamo). Tra loro potrebbe esserci l'assassino o un testimone chiave.