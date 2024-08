Sentiti fratellosorellacognato Sharon

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 19 agosto 2024) 17.12 Convocati in caserma dai Carabinieri di Bergamo la sorella,il cognato e il fratello diVerzeni,la 33enne uccisa a coltellate per strada, la notte tra il 29 e 30 luglio, mentre passeggiava a Terno d'Isola. I tre sono ascoltati come persone informate sui fatti. Nei giorni scorsi era stato ascoltato di nuovo, per 5 ore, il compagno della vittima, che al momento del delitto era in casa.Il suo alibi è stato confermato