Sei il regalo più bello che la vita potesse donarmi! Auguri a noi amore mio le parole della conduttrice per la sua bimba

(Di lunedì 19 agosto 2024) Doppia festa in casa di Diletta Leotta e Loris Karius. Il 16 agosto ladi Dazn ha compiuto 33 anni. Ma quest’anno, la festa è doppia: nello stesso giorno, un anno fa, nasceva Aria, primogenitacoppia. E proprio lei, la piccola di casa, è stata la protagonista di un party in bianco e rosa organizzato per soffiare sulla prima candelina.