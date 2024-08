Santanché sul biglietto della Via dell’Amore considerato troppo caro | “10 euro ma le lamentele non costano”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Dieciper la Via dell'Amore. Le, invece, non costano nulla": così la ministrafa ironia sui social in merito alle polemiche sul costo delper la Via dell'Amore. Diversi utenti le fanno notare che liquidare con una battuta un tema così complesso come l'accessibilità del turismo, proprio da parte di chi dovrebbe occuparsene, è quantomeno discutibile.