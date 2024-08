Salvini Vannacci non vuole fare alcun partito sarà a Pontida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) "non ha intenzione di". Lo ha affermato il vicepremier e leader della Lega Matteo, in una diretta sui social. "La sinistra attacca la Lega e il governo. Qualche giornale si inventa i partiti diche non ci sono. Stamattina ho sentito via sms, ci ridiamo su sopra queste ricostruzioni surreali che hanno la credibilità di Topolino", ha aggiunto, sottolineando che il generale, eletto al Parlamento europeo con la Lega, "al grande raduno domenica 6 ottobre". "AciRoberto- ha continuato -, con la Lega, non con altri partiti, mettetevi il cuore in pace".