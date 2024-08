Russia mette al bando Fondazione Clooney | E’ ‘indesiderata

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Presente in oltre 40 Paesi, è stata fondata da Amal e Georgecon l'obiettivo di aiutare le vittime di "atrocità di massa" nella loro battaglia per avere giustizia AlinlaFoundation for Justice. E' stata inserita nell'elenco delle organizzazioni "indesiderate" per le sue attività, "su scala hollywoodiana", volte a "screditare"