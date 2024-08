Rugby | Nazionale donne 30 atlete per l' ultimo raduno di agosto

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024) Coach Ranieri chiama venti giocatrici, più dieci invitate. ROMA - L'didellaitaliana femminile disi svolgerà ancora una volta in Abruzzo, a L'Aquila, dove le azzurre di coach Raineri si sono già riunite due volte in questa estate per preparare al meglio l'inizi