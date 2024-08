Rimini 16enne stuprata da due uomini | possibile caso di prostituzione minorile?

Leggi tutta la notizia su ildifforme

Articolo pubblicato lunedì 19 Agosto 2024, 15:05 Auna minore di 16 anni ha chiamato i soccorsi dopo essere stata presumibilmentee abbandonata in strada da duesconosciuti. La vittima non ricordava molto a causa dell'assunzione di droghe. Una volta portata in ospedale è stato confermato il sospetto di violenza sessuale a