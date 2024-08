Riapre il San Gottardo i treni tornano a circolare nella galleria chiusa un anno fa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sono tornati a transitare iall’interno della “canna ovest” del tunnel ferroviario del San, il più lungo al mondo, chiuso dal 10 agosto 2023 a causa del deragliamento di un treno merci che aveva danneggiato oltre 7 chilometri di scambi e binari. "Sono iniziati oggi i test di circolazione deiripristinata canna ovest delladi base del San- si legge in una nota diffusa da FFS, le ferrovie elvetiche - L’autorizzazione è arrivata dall’Ufficio federale dei trasporti (UFT) che ha dato il permesso per il passaggio del primo convoglio”. A inaugurare il tunnel chiuso da mesi è stato il treno viaggiatori partito alle 5.30 da Chiasso e diretto a Basilea. Il secondo convoglio è stato un treno merci partito da Ludwigshafen in Germania e diretto a Gallarate.