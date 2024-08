Renzi attacca Meloni | “È arrogante supponente e ridicola | aveva ragione Berlusconi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 19 agosto 2024) Duro attacco di Matteo, leader di Italia viva, alla presidente del Consiglio Giorgia. Chiamato in causa nella polemica politica su Ariannaha risposto nella sua newsletterndo politicamente il governo. Poi ha ricordato le critiche scritte da Silvio Berlusconi nel 2022 in un appunto privato: "La penso sempre di più come lui".