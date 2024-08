Ravenna | infiltrazioni nella palestra della scuola Garibaldi c’è l’ok della Giunta per i lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Nei giorni scorsi laha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica/esecutivo per il rifacimento di una porzione di coperturaprimaria Giuseppedi via Rubicone 46/48 a. Attualmente la coperturarisulta degradata, con periodici episodi di. L’intervento ha l’obiettivo di migliorare le condizioni di comfort abitativo negli spazi interni mediante la posa di uno strato di isolante compatto nuovo sopra a quello esistente in modo da creare un piano dove posizionare le nuove guaine. Le, infatti, sono dovute all’avanzato stato di usura del manto di impermeabilizzazione. Il costo dell’intervento è di 30.500 euro. I, fa sapere il Comune, saranno realizzati il prima possibile.