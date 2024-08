Psicologo di base a metà settembre parte il servizio in Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) Firenze, 19 agosto 2024 - Nelle prossime settimane, dal 15, sarà avviata la sperimentazione dellodi: unpensato per intercettare precocemente i bisogni psicologici dei cittadini e prevenire dunque forme croniche o manifestazioni importanti ed acute. Un primo livello di assistenza integrata, nel segno della collaborazione stretta con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, per una rapida presa in carico del cittadino. La sperimentazione sarà condotta in otto presìdi dellae, attraverso un bando, sono già stati selezionati gli otto psicologi che se ne occuperanno. Le tre graduatorie, una per ciascuna azienda, sono state pubblicate sul sito di Estar alla fine di luglio.