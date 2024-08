Prende a pugni l' arbitro nello spogliatoio | dirigente di volley sospeso per 18 mesi 

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 19 agosto 2024) C’è chi, in queste torride giornate estive, pensa spesso allo scorso inverno per avere - almeno nella propria immaginazione - la sensazione di un po’ di fresco. Illaziale permette proprio di fare un salto indietro di qualche mese, ma non certo per trovare un minimo di refrigerio. Il