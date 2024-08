Porto il presidente Villas-Boas | Conceiçao via in prestito? Non è un’opzione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildel, André, è intervenuto ai microfoni dei media presenti all’inaugurazione della nuova casa del club a Ponte de Barca, chiarendo la situazione di Francisco Conceicao, accostato da tempo alla Juventus: “Francisco è una risorsa per la società e la tuteleremo come tutto il nostro patrimonio. E’ molto amato dai tifosi, siamo consapevoli di cosa rappresenta e del suo valore in campo. Se arriverà qualche proposta, la valuteremo, ma di certo non lo regaleremo, né lo svenderemo. Via in? Non se ne parla”. Su Galeno invece: “Ha iniziato bene la stagione, giocando in un altro ruolo (terzino sinistro, ndr) per il bene della squadra. Merita senza dubbio tutto il nostro riconoscimento per questo. Abbiamo ricevuto solo una richiesta per Galeno, ma è stata immediatamente respinta”.