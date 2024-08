‘Playboy | Morte di una coniglietta’ su Sky Crime l’omicidio di Eve Stratford

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 19 agosto 2024) Negli anni ’70 il Playboy Club di Londra rappresentava il massimo del glamour, della ricchezza e dello status sociale, attirando celebrità di Hollywood, politici e persino esponenti del crimine organizzato londinese. Tuttavia, dietro le sue luci scintillanti, si celava un lato oscuro che ha dato origine a uno dei casi irrisolti più misteriosi della storia britannica. LEGGI ANCHE: ‘Mostri senza nome’, arrivano quattro nuovi cold case: la clip esclusiva Dal 25 agosto alle 22:00 è in arrivo su Skye NOW PlayBoy:di una Coniglietta, la nuova coinvolgente docu-serie in due episodi sull’enigmatico omicidio di Eve Strafford, una delle più note Playboy Bunny del Playboy Club di Londra.