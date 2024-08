PLANET EARTH III | al via su Rete4 in esclusiva assoluta per l’Italia

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Serie-evento, inper, al via su Retequattro, da martedì 20 agosto, in prima serata, per tre appuntamenti Viaggiando ai confini più remoti del Pianeta, l’iconico titolo BBC racconta le specie più straordinarie, attraverso immagini inedite ed emozionanti, talvolta divertenti o drammatiche, ma sempre ricche di speranza. Girato nel corso di cinque anni, PEIII utilizza tecnologie cinematografiche d’avanguardia, per rivelare i più grandi prodigi della vita sulla Terra. Droni super-leggeri, telecamere ad alta velocità, sommergibili a comando remoto, trascinano il pubblico in paesaggi altrimenti invisibili: dalle giungle più remote agli oceani più profondi e dalle caverne più oscure ai deserti più aridi.