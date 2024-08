Papua Nuova Guinea | medico cinese lavora per migliorare cura malattie renali

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Pechino, 19 ago – (Xinhua) – Oggi ricorre la settima edizione della Giornatadei medici. Incontriamo la dottoressaWen Yan, in missione di aiuto in, e scopriamo i suoi sforzi per contribuire ail trattamentodellepresso il Port Moresby General Hospital. Agenzia Xinhua