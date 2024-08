Papà e due figli si perdono sulle montagne avellinesi salvati dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 19 agosto 2024) (Agenzia Vista) Roma, 19 agosto 2024 Padre e due, di 5 e 10 anni, dispersi dal tardo pomeriggio di domenica in una zona montana nel comune di Pietrastornina, a Toppo del Monaco, in provincia di Avellino. Dopo una lunga ricerca in condizioni meteo non favorevoli, nella notte idelhanno trovato e portato al sicuro i tre, in buone condizioni di salute. CourtesydelFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev