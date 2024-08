Pago e Serena nuovi retroscena | La famiglia di lui non riesce a farsela piacere

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ancora problemi traEnardu? Alessandro Rosica svelasulla coppia La relazione traEnardu ormai da diversi anni continua a incuriosire il mondo del gossip. Tra tira e molla e ricongiungimenti, i due ex di Temptation Island e Grande Fratello si sono presi e lasciati in diverse occasioni, con l’amore che però alla fine l’ha sempre avuta vinta. Ma qualcosa nel rapporto tra i due sarebbe ancora un punto interrogativo e l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha detto la sua sulla coppia: “Ladinona farsi stare simpatica la Enardu. Lui sottone e lei narcisista” ha detto Investigatore social punzecchiando la coppia che nel frattempo è tornata insieme e negli ultimi giorni ha postato in compagnia sui social.