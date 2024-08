Orsi attacca | Lautaro Martinez non piaciuto forse un po’ appagato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)critica la prestazione diin Genoa-Inter. L’ex giocatore sottolinea la prova no del capitano sabato scorso. SOTTOLINEARE – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Nandosi esprime sul pari dell’Inter a Genova e: «Molte volte gli allenatori fanno delle cose che a noi sembrano incomprensibili, ma ovviamente le loro scelte sono fatte per il bene della squadra. Sottolineo come l’Inter, è vero che il Genoa ha fatto una buona partita non rubando assolutamente niente e meritando il pari, abbia giocato comunque bene. Manon mi èper niente, è un periodo che va dal finale di stagione dell’anno scorso che segna poco. Queste cose bisogna sottolinearle, nonostante si tratti della prima di campionato. giusto sottolineare gli errori dei giocatori che non ti aspetti.