Omicidio Sharon Verzeni parla il fidanzato Sergio Ruocco | Era uscita tardi non so perché Preferei non dover ricordare quella sera

(Di lunedì 19 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – Chi ha ucciso? A Terno d’Isola, nella Bergamasca, risuona questa domanda dalla tragica notte tra il 29 e il 30 luglio scorso, quando la barista 33enne è stata uccisa a coltellate, dopo esseredi casa a passeggiare., compagno delle vittima, ha spiegato: “Non faccio che chiedermi:è successo proprio a noi?”. “Mi dà fastidio pensare che non potremo più sposarci, che non potremo avere un figlio – ha detto in un’intervista a Repubblica -. Volevamo un bambino. Non faccio che chiedermi:tutto questo è dovuto succedere proprio a noi? Non riesco a capire il motivo”.