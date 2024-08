Omar Bassi aperto fascicolo per omicidio La madre da Bollate | Chiedo giustizia

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 19 agosto 2024)uncontro ignoti perpreterintenzionale per la morte di, il ragazzo di 23 anni di. Intanto, la mamma dilancia un nuovo appello per chiedere, l’appello dadella mamma: non vivo più “Non vivo più, io sono morta dentro”. Inizia da queste parole molto