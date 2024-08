Non risponde a familiari e vicini | donna trovata morta in casa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, alle ore 11’30 di oggi 19 agosto è intervenuta in via Bisciglieto a Grottaminarda per un soccorso ad unadi circa 50 anni che viveva sola nella sua abitazione sita al secondo piano dello stabile dove risiedeva, la quale nonva più ad amici e. Il personale dei Vigili del Fuoco una volta entrato inha rinvenuto il corpo dellaprivo di vita. Sul posto varie pattuglie dei Carabinieri per gli accertamenti del caso . L'articolo Noninproviene da Anteprima24.it.