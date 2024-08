Naufragio nel Palermitano il terrore negli occhi di Charlotte | Ho perso mia figlia in mare per due secondi poi l' ho riabbracciata

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 19 agosto 2024) Per duehola bimba in, poi l’ho subitotra la furia delle onde. L'ho tenuta forte, stretta a me, mentre ilera in tempesta. In tanti urlavano. Per fortuna si è gonfiata la scialuppa di salvataggio e in 11 siamo riusciti a salirci sopra». Drammatico il racconto di, la mamma di 35 anni rimasta in balia delle onde insieme allaSofia di un anno