Napoli il sindaco di Bacoli attacca Conte | migliaia di like al post sui social

(Di lunedì 19 agosto 2024) Antonioè già nel mirino della critica. L’esordio delin Serie A non è passato di certo inosservato e il pesante ko contro l’Hellas Verona potrebbe portare le prime conseguenze. Isi sono scatenati e anche ilFacebook deldiha scatenato discussioni. Ilha raggiunto quasi 10.000, tanti commenti e condivisioni. “Mister. Allora, meglio chiarirci subito. Sappiamo benissimo che lo scorso abbiamo chiuso al decimoo. “E mo’ c’amma fa’?”. Ma lei pensa davvero che resteremo qui ad ascoltare questa litania per tutto il campionato? Lei, mister, cosa è venuto a fare? Doveva pretendere una rosa completa (o pseudo tale) prima dell’inizio del campionato. Non ci è riuscito. Doveva dare un po’ di carattere ad una squadra insolente. Indolente. Indecente. Niente. Nulla cosmico. Il, dopo il primo goal preso, si è liquefatto. Doveva svegliarli.