MOVIOLA – Lecce-Atalanta | pestone di Coulibaly su Retegui rigore assegnato grazie al VAR

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) L’trova anche la terza rete in quel di. Ancorafirma la sua doppietta personale, questa volta su. Un piazzato dagli 11 metri arrivato dopo l’intervento del VAR, con l’arbitro Massa che in tempo reale non aveva punito undiai danni dell’attaccante della Nazionale. Richiamato al monitor, il diretotre di gara non ha avuto dubbi: intervento in ritardo del nuovo acquisto deldisual VAR SportFace.