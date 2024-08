Mosca ' dopo l' offensiva a Kursk non parleremo con Kiev'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Alla luce dell'ucraina nella regione russa di, "al momento il processo negoziale è completamente inappropriato": lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov, in un'intervista al canale Telegram Shot citata dalle agenzie di stampa russe Tass e Interfax. "A questo punto, data questa impresa, non", ha detto Ushakov secondo la Tass rispondendo a una domanda sulla possibilità di negoziati con. Ushakov ha dichiarato che le proposte di Putin "non sono state annullate, ma al momento il processo negoziale è del tutto inappropriato".