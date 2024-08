Morte Alain Delon la compagna | I figli non mi hanno permesso di salutarlo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) (Adnkronos) – “I suoinon midi dirgli addio”. Queste le parole di Hiromi Rollin, ultimae assistente della leggenda del cinema francese, morto domenica a 88 anni. La donna, 66 anni, è stata al fianco dell’attore per oltre 30 anni ma idi– Anthony, Anouchka e-Fabien – non l’mai accettata, accusandola di ‘circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento di animale’. “Sono devastata”, ha detto Rollin a ‘Le Figaro’. “Ci siamo amati per oltre 30 anni e per 17 abbiamo vissuto assieme. Sono stata allontanata da lui ingiustamente e con violenza”. La donna ha poi svelato: “Lo scorso marzo mi aveva mandato un messaggio chiedendomi di andarlo a trovare perché si sentiva solo”. I due si sono conosciuti nel lontano 1992 sul set de ‘Il ritorno di Casanova’. Lei era assistente alla produzione.