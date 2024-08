Morsa dal ragno violino viene salvata in extremis dai medici

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 19 agosto 2024) È il 22 giugno: In una calda giornata di inizio estate dedicata alle pulizie della casa al mare, Anna avverte come una leggera puntura alla coscia. Non ci fa caso, dà un leggero strofinio e continua il suo da fare. È da lì che è cominciato l’incubo di Anna, mia zia. Sono un medico chirurgo e