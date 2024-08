Mondragone incidente in moto | muore un 24enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Ancora un incidente stradale mortale nel Casertano, a, dopo quello quello che ieri notte ha coinvolto a Villa Literno due moto e due auto, provocando la morte di un ragazzo e il ferimento di altri sette giovani. Stamattina un ciclista residente a Giugliano in Campania (Napoli) stava viaggiando in sella al suo mezzo quando è scivolato sull'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta in queste ore ed è andato a sbattere violentemente contro un suv che transitava nella corsia opposta. Tremendo l'urto, con il centauro deceduto sul colpo, davanti a tante persone che hanno assistito alla drammatica scena.