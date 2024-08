Milan Origi via gratis per liberarsi del contratto | il punto|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 19 agosto 2024) 2024-08-19 20:30:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Divocksi è rivelato il più grande flop di mercato degli ultimi anni al. Pochissimi gol nella sua prima stagione in rossonero, nessuno al Nottingham Forrest e ora un’estate ad allenarsi da solo senza il briciolo di una offerta dai piu importanti club europei. Una situazione che sta portando Moncada e Furlani a prendere una scelta che possa favorire l’addio dell’attaccante. Quale? L’addio a costo 0. FREE TRANSFER- Ilha comunicato agli agenti diche può essere considerato un free transfer. Da non confondersi con una mossa verso la rescissione del: semplicemente ilvuoledi unda 4,5 milioni di euro netti e concede al giocatore di andare via a zero.