Milan Marocchi | Kalulu? È INDISCIPLINATO vi spiego il MOTIVO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 19 agosto 2024)è intervenuto per parlare di, giocatore delche sembrava destinato alla Juventus L’ex calciatore, ora a Sky Sport da opinionista, è intervenuto per parlare di Pierre. Il francese sembrava dover firmare per la Juventus, ma alla fine è rimasto al. PAROLE – «è un giocatore un po’perché quando potrebbe mostrare